AEW: Will Ospreay in cerca di risposte, duro confronto con Don Callis che intanto “allarga” la Family (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scorsa settimana Will Ospreay e Ricochet hanno dato luogo ad una grande battaglia a Dynamite con l’International Title in palio. Un match in cui i due sono arrivati a schienarsi in contemporanea, chiedendo poi di ripartire rifiutando il pareggio, ma questo loro desiderio è stato negato dall’arrivo di Konosuke Takeshita che ha attaccato alle spalle prima Ospreay e poi Ricochet portando al no contest. Subito dopo è stato annunciato che i tre si sfideranno a WrestleDream in un triple threat con il titolo in palio. Prima di quel match Will Ospreay però voleva delle risposte e voleva capire il ruolo di Don Callis in questa faccenda, un Don Callis che la scorsa settimana ha lasciato l’arena assieme a Kyle Fletcher prima del match e dell’attacco di Takeshita. Zonawrestling.net - AEW: Will Ospreay in cerca di risposte, duro confronto con Don Callis che intanto “allarga” la Family Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scorsa settimanae Ricochet hanno dato luogo ad una grande battaglia a Dynamite con l’International Title in palio. Un match in cui i due sono arrivati a schienarsi in contemporanea, chiedendo poi di ripartire rifiutando il pareggio, ma questo loro desiderio è stato negato dall’arrivo di Konosuke Takeshita che ha attaccato alle spalle primae poi Ricochet portando al no contest. Subito dopo è stato annunciato che i tre si sfideranno a WrestleDream in un triple threat con il titolo in palio. Prima di quel matchperò voleva dellee voleva capire il ruolo di Donin questa faccenda, un Donche la scorsa settimana ha lasciato l’arena assieme a Kyle Fletcher prima del match e dell’attacco di Takeshita.

