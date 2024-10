Accusa Alberto Genovese di averla stuprata, ex fidanzata rischia di essere indagata per calunnia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La gup di Milano Chiara Valori ha chiesto alla Procura di procedere per calunnia nei confronti di una 24enne. La ragazza, quando aveva 20 anni, aveva Accusato l'ex fidanzato Alberto Genovese di averla drogata e violentata. Per la giudice, però, lei aveva dato il suo consenso. Fanpage.it - Accusa Alberto Genovese di averla stuprata, ex fidanzata rischia di essere indagata per calunnia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La gup di Milano Chiara Valori ha chiesto alla Procura di procedere pernei confronti di una 24enne. La ragazza, quando aveva 20 anni, avevato l'ex fidanzatodidrogata e violentata. Per la giudice, però, lei aveva dato il suo consenso.

