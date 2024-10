William e Kate sempre più vicini agli Usa, ora la coppia reale preoccupa Meghan (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Il principe William e sua moglie Kate Middleton sono sempre più vicini agli Stati Uniti. L’erede al trono inglese e la consorte, infatti, avrebbero presentato una domanda dedicata alla registrazione di marchi commerciali americani per conto della loro fondazione benefica Royal Foundation. Segnali La richiesta è stata interpretata dai più come un indizio: William e Kate starebbero valutando la possibilità di lanciare, oltreoceano, un’iniziativa legata alla solidarietà. Il progetto potrebbe concentrarsi sulla salute mentale, un tema da sempre caro ai principi di Galles. La notizia, inoltre, farebbe ben sperare per quanto riguarda le condizioni della Middleton, che all’inizio di settembre ha annunciato di aver concluso la chemioterapia, necessaria per un tumore che le era stato diagnosticato a fine febbraio. Quotidiano.net - William e Kate sempre più vicini agli Usa, ora la coppia reale preoccupa Meghan Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Il principee sua moglieMiddleton sonopiùStati Uniti. L’erede al trono inglese e la consorte, infatti, avrebbero presentato una domanda dedicata alla registrazione di marchi commerciali americani per conto della loro fondazione benefica Royal Foundation. Segnali La richiesta è stata interpretata dai più come un indizio:starebbero valutando la possibilità di lanciare, oltreoceano, un’iniziativa legata alla solidarietà. Il progetto potrebbe concentrarsi sulla salute mentale, un tema dacaro ai principi di Galles. La notizia, inoltre, farebbe ben sperare per quanto riguarda le condizioni della Middleton, che all’inizio di settembre ha annunciato di aver concluso la chemioterapia, necessaria per un tumore che le era stato diagnosticato a fine febbraio.

Perché Kate Middtlon non porta più l’anello di fidanzamento che le donato William? “C’entra la ‘maledizione’ di Lady Diana - porta sfortuna” - Uno zaffiro più blu, più suo. Ecco perché alcuni esperti ritengono che la principessa, messa di fronte alle due personali grandi sfide della vita, abbia deciso di scegliere il suo anello, che incarna la forza ed il valore della sua personale battaglia. Ecco perché qualcuno avanza l’ipotesi che dopo ... (Ilfattoquotidiano.it)

Piano di Principe William e Kate Middleton per Principe Louis - Ma a eventi importanti come Euro 2024, a cui William ha portato il Principe George, o la finale di Wimbledon, a cui Kate ha portato la Principessa Charlotte, Louis non è stato presente. “Deve aspettare ancora un paio d’anni” “Deve aspettare ancora un paio d’anni”. Quindi, sapete, arriverà il ... (It.newsner.com)

Kate e William - il segreto per passare inosservati - Allo stesso modo, cercano di trasmettere gli stessi valori anche ai loro figli, George, Charlotte e Louis. Ma anche Kate Middleton e il principe William hanno dovuto elaborare non pochi trucchetti per far sì che di tanto in tanto possano passare inosservati in pubblico. Lo abbiamo visto anche con ... (Velvetgossip.it)