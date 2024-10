Agi.it - Violenze sessuali su una bambina di 10 anni, arrestato un uomo di 76 anni

(Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - È stato un post su Fb del nonno della vittima a dare il via alle indagini. Cosi' undi 76della provincia di Avellino è statodagli agenti del Commissariato di Ariano Irpino per violenza sessuale pluriaggravata ai ddi unadi 10. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Benevento, è partita dunque da quella pubblicazione, convocando in commissariato il nonno e verbalizzando il suo racconto sulle confidenze ricevute dalla nipote. La bimba, poi, ascoltata dagli inquirenti alla presenza di una psicologa, ha confermato quanto già confidato al nonno, a un'amica, alla madre e alla nuova compagna del padre. Tutti i testimoni hanno fatto racconti congruenti, che hanno permesso di identificare l'indagato, già con una recidiva per reati specifici, riconosciuto in foto anche dalla 10enne come autore delle