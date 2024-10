Vard (Fincantieri) costruirà unità speciale per Navigare C.P. (Di martedì 8 ottobre 2024) La Vard, società controllata norvegese del gruppo Fincantieri e tra le prime al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione di una Commissioning Service Operation Vessel (CSOV) per Navigare Capital Partners. Si tratta di un accordo, realizzato in collaborazione con Norwind Offshore, frutto della lunga collaborazione di Vard con entrambe le società e rappresenta la prima opzione esercitata dal contratto firmato a marzo 2024. Vard e Navigare Capitals hanno concordato anche altre due opzioni, la prima delle quali potrà essere esercitata entro il 2024, e la seconda nel 2025. La nuova unità, basata sul design Vard 4 19, sarà consegnata nel secondo trimestre del 2027 dal cantiere di Vard a Vung Tau, in Vietnam. Quotidiano.net - Vard (Fincantieri) costruirà unità speciale per Navigare C.P. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) La, società controllata norvegese del gruppoe tra le prime al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione di una Commissioning Service Operation Vessel (CSOV) perCapital Partners. Si tratta di un accordo, realizzato in collaborazione con Norwind Offshore, frutto della lunga collaborazione dicon entrambe le società e rappresenta la prima opzione esercitata dal contratto firmato a marzo 2024.Capitals hanno concordato anche altre due opzioni, la prima delle quali potrà essere esercitata entro il 2024, e la seconda nel 2025. La nuova, basata sul design4 19, sarà consegnata nel secondo trimestre del 2027 dal cantiere dia Vung Tau, in Vietnam.

