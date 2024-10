Tifosi Milan: a Firenze trovati coltelli sui pullman. In arrivo nuovi provvedimenti? (Di martedì 8 ottobre 2024) Ancora problemi per i Tifosi del Milan: nei pullman della trasferta a Firenze trovati dei coltelli: ecco cosa potrebbe succedere Mentre prosegue l’inchiesta sulle due curve di Milano, e in settimana dovrebbero esserci i primi interrogatori dei giocatori interessati, la cronaca ha registrato un nuovo evento. Lo racconta La Gazzetta dello Sport e riguarda gli Calcionews24.com - Tifosi Milan: a Firenze trovati coltelli sui pullman. In arrivo nuovi provvedimenti? Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Ancora problemi per idel: neidella trasferta adei: ecco cosa potrebbe succedere Mentre prosegue l’inchiesta sulle due curve dio, e in settimana dovrebbero esserci i primi interrogatori dei giocatori interessati, la cronaca ha registrato un nuovo evento. Lo racconta La Gazzetta dello Sport e riguarda gli

Caso ultras - coltelli e mazze sul pullman per Firenze : i tifosi del Milan ancora nei guai - E gli investigatori hanno scoperto una dozzina di coltelli e anche delle mazze di metallo per eventuali scontri. Ma non sono in squadra… Dopo l’inchiesta sugli ultras, che ha visto l’arresto di diversi capi ultras delle tifoserie meneghine, i tifosi rossoneri sono finiti ancora nei guai per essersi ... (Dailymilan.it)

Fonseca nel mirino dei tifosi del Milan per i cambi - Pulisic sbotta mentre esce : “Perché?” - Paulo Fonseca nel mirino dei tifosi del Milan per i cambi contro la Fiorentina. Anche Pulisic ha protestato all'indirizzo dello staff mentre veniva sostituito: "Perché?".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Milan - la disperazione dei tifosi. Esonerare Fonseca? Theo : che succede? - Esonerare Fonseca? Si o no? Pellegatti disperato sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata pubblicate in casa Milan. (Pianetamilan.it)