Primavera degli Studenti: l'11, il 12 e il 13 ottobre gli Stati Generali dell'Università a Bologna

Primavera degli Studenti, Associazione Nazionale che si occupa di diritto allo studio, rappresentanza e politica universitaria, ha indetto per l'11, il 12 e il 13 ottobre a Bologna, gli Stati Generali dell'Università: tre giorni di workshop, dibattiti, analisi, conferenze, proiezioni, confronti e socialità per lanciare un appello a tutto il Paese. Da anni, l'Associazione, con impegno politico costante, si batte per tutelare i diritti di Studenti e studentesse: ora più che mai è diventata impellente una riflessione profonda sullo stato di salute dell'Università, in particolare alla luce di un governo che ostacola chi è più fragile, riducendo via via non solo la loro rappresentanza, ma anche le tutele e le opportunità a loro disposizione.

