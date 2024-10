Operaio italiano travolto e ucciso da un treno in Svizzera: il 49enne stava lavorando sui binari (Di martedì 8 ottobre 2024) Un Operaio italiano di 49 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella mattina di martedì 8 ottobre, in Svizzera. L'uomo è stato investito poco dopo le 8 da un treno mentre stava preparando dei lavori di risanamento dei binari della ferrovia 'Matterhorn Gotthard Bahn'. Fanpage.it - Operaio italiano travolto e ucciso da un treno in Svizzera: il 49enne stava lavorando sui binari Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Undi 49 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella mattina di martedì 8 ottobre, in. L'uomo è stato investito poco dopo le 8 da unmentrepreparando dei lavori di risanamento deidella ferrovia 'Matterhorn Gotthard Bahn'.

