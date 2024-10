Nuovo Creatore di immagini di Windows 11 con Paint

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 8 ottobre 2024)è stato uno dei primi programmi già presenti sufin dalle prime versioni nei lontani anni 90 ed è rimasta per decenni identica a se stessa, semplice ma anche con poche funzionalità. Solo negli ultimi anni Microsoft ha riprogettato il vecchiorealizzando un'app da disegno completa, con supporto dei Livelli, con diversi pennelli, colori e strumenti non difficili da usare grazie ad un meù molto chiaro. La vera novità è che, adesso, integra un generatore dibasato su intelligenza artificiale (per la precisione il generatore direalizzato da DALL-E) ed è davvero comodo da usare.