"Non posso restare". Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi sciocca anche Signorini. Poi il colpo di scena (Di martedì 8 ottobre 2024) Siamo già arrivati alla settima puntata del Grande Fratello. Lunedì 7 ottobre Alfonso Signorini si è nuovamente collegato con la casa e tra sorprese, confessioni e anche le immancabili discussioni (soprattutto durante i blocchi pubblicitari) ha regalato momenti veramente indimenticabili al pubblico. Ma il vero protagonista della serata è stato senza ombra di dubbio Enzo Paolo Turchi. Il ballerino e coreografo che la scorsa settimana è stato raggiunto da Carmen Russo per festeggiare il suo compleanno ha rivelato di star attraversando una crisi molto importante nella sua vita che potrebbe addirittura minare l'amore con la moglie. Uno choc per i telespettatori ma anche per lo stesso conduttore, che ovviamente ha voluto vederci chiaro.

