Naples Shipping Week, un successo: la città si conferma polo internazionale del settore portuale (Di martedì 8 ottobre 2024) successo di pubblico e soddisfazione da parte degli organizzatori, Propeller Club Port of Naples e ClickutilityTeam, per la sesta edizione promossa dall’International Propeller Clubs e AdSP del Mar Tirreno Centrale e sostenuta da oltre 100 realtà, tra sponsor e partner istituzionali, che ha visto il coinvolgimento di 350 relatori oltre che la partecipazione di circa 4.000 ospiti. La manifestazione ha ribadito l’importanza di Napoli quale polo internazionale per il settore portuale, dello Shipping e della logistica nel Mediterraneo e oltre. “Il successo di questa edizione della Naples Shipping Week – sottolinea Umberto Masucci, presidente del Propeller Club Port of Naples – nasce dal grande lavoro portato avanti da una squadra pubblica e privata che ha proposto 40 eventi di alto livello, sia per i contenuti, sia per il prestigio dei relatori coinvolti. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 8 ottobre 2024)di pubblico e soddisfazione da parte degli organizzatori, Propeller Club Port ofe ClickutilityTeam, per la sesta edizione promossa dall’International Propeller Clubs e AdSP del Mar Tirreno Centrale e sostenuta da oltre 100 realtà, tra sponsor e partner istituzionali, che ha visto il coinvolgimento di 350 relatori oltre che la partecipazione di circa 4.000 ospiti. La manifestazione ha ribadito l’importanza di Napoli qualeper il, delloe della logistica nel Mediterraneo e oltre. “Ildi questa edizione della– sottolinea Umberto Masucci, presidente del Propeller Club Port of– nasce dal grande lavoro portato avanti da una squadra pubblica e privata che ha proposto 40 eventi di alto livello, sia per i contenuti, sia per il prestigio dei relatori coinvolti.

Il ministro Nello Musumeci alla Naples Shipping Week : «Ora la sfida è l'agenzia internazionale per la sicurezza subacquea» - «L'uomo si candida a conquistare gli abissi, dobbiamo essere fieri del nostro Paese che per primo nella Ue ha intercettato una necessità e si dota degli strumenti per... (Ilmattino.it)

Naples Shipping Week - la spinta della Blue economy per lo sviluppo di Napoli - La consapevolezza di una posizione geografica strategica, la certezza che il Mediterraneo è la miniera del futuro, la garanzia che il Mezzogiorno, in questo cambio di paradigma, gioca la... (Ilmattino.it)

Rassegne - domani il via alla Naples Shipping Week : in programma 40 eventi - 30 – 11. 30 e 14. 30, presso la sede di Confindustria si terrà Il paradigma dello sviluppo delle infrastrutture e della catena logistica contiene il valore dell’INNOVAZIONE un confronto tra le imprese della provincia di Salerno a confronto con SRM e Fabbrica delle Innovazioni per costruire un ... (Ildenaro.it)