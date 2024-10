Lorenzo Bernardi: «Siamo campioni quando riusciamo a dare il meglio di noi stessi, senza guardare l'esito finale» (Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo di Velasco a Parigi 2024, allenatore a Novara, uno dei più grandi pallavolisti di sempre racconta cosa significa per lui associare sport e salute Vanityfair.it - Lorenzo Bernardi: «Siamo campioni quando riusciamo a dare il meglio di noi stessi, senza guardare l'esito finale» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo di Velasco a Parigi 2024, allenatore a Novara, uno dei più grandi pallavolisti di sempre racconta cosa significa per lui associare sport e salute

Igor Volley - Lorenzo Bernardi e la medaglia olimpica stanno per arrivare a Novara - Una splendida medaglia d'oro delle Olimpiadi in arrivo a Novara. È previsto per lunedì 26 agosto l'arrivo di Lorenzo Bernardi, tecnico della Igor Gorgonzola Novara, in città, medaglia d'oro a Parigi. L'allenatore trentino si è preso uno stacco di due settimane dopo il trionfo dell'Italia... (Today.it)

Volley - Lorenzo Bernardi vs Karch Kiraly : la resa dei conti tra Mister Secolo alle Olimpiadi - . Dall’altra l’unico giocatore in grado di vincere medaglie d’oro alle Olimpiadi sia nel volley (Los Angeles 1984 e Seoul 1988) che nel beach volley (Atlanta 1996). Oggi ci sarà una piccola resa dei conti tra Mister Secolo in Italia-USA, finale per l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per Bernardi ... (Oasport.it)