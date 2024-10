“L’amore di mamma e papà”. La bella vip di Canale 5 ha partorito: la prima figlia ha anche i parenti famosi (Di martedì 8 ottobre 2024) “Sei L’amore di mamma e papà”: con queste poche parole e una foto dove si intravede la neonata, la bella di Canale 5 dà la lieta notizia. È diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è arrivato con questo post pubblicato su Instagram nella tarda serata del 7 ottobre, ma i neo genitore però sembrano voler mantenere una certa privacy. E infatti non hanno ancora rivelato né il nome né il volto di quella che tutti suppongono sia una bambina. Dopo il matrimonio nel 2016, ad aprile scorso avevano annunciato l’arrivo del primo bebè sempre a mezzo social, con alcuni scatti che la ritraevano con il pancione e diversi messaggi di congratulazioni. Leggi anche: “Sempre così”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Seidi”: con queste poche parole e una foto dove si intravede la neonata, ladi5 dà la lieta notizia. È diventataper lavolta. L’annuncio è arrivato con questo post pubblicato su Instagram nella tarda serata del 7 ottobre, ma i neo genitore però sembrano voler mantenere una certa privacy. E infatti non hanno ancora rivelato né il nome né il volto di quella che tutti suppongono sia una bambina. Dopo il matrimonio nel 2016, ad aprile scorso avevano annunciato l’arrivo del primo bebè sempre a mezzo social, con alcuni scatti che la ritraevano con il pancione e diversi messaggi di congratulazioni. Leggi: “Sempre così”.

