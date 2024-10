Fanpage.it - La Ferrari vuole cambiare le regole del budget cap in F1: il tetto uguale per tutti la penalizza

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nel corso delle discussioni per la definizione del nuovo Patto della Concordia della Formula 1, lae la Sauber hanno proposto una sostanziale modifica al regolamento finanziario: ilcapperpenalizzerebbe le scuderie che non operano in Gran Bretagna perciò andrebbe istituito unmassimo di spesa differenziato in base al Paese in cui il singolo team opera.