Kanye West e Bianca Censori verso il divorzio: "Lei non vuole seguirlo a Tokyo" (Di martedì 8 ottobre 2024) Kanye West e Bianca Censori, la coppia che aveva fatto tanto parlare di sé sin dal loro matrimonio segreto, sembrano essere diretti verso una separazione definitiva. Dopo meno di due anni di unione, le tensioni tra i due sono diventate sempre più evidenti, con voci che circolano sul fatto che Kanye West stia già pianificando una nuova vita lontano dagli Stati Uniti, in particolare a Tokyo. La domanda che ora tutti si pongono è: cosa ha portato la coppia a questo punto di rottura? La crisi e le apparizioni solitarie di Kanye Negli ultimi mesi, Kanye West è stato visto più volte da solo, un comportamento inusuale per la coppia che fino a poco tempo fa sembrava inseparabile. L'ultima apparizione pubblica insieme risale al 20 settembre, quando Kanye e Bianca sono stati fotografati durante una sessione di shopping a Tokyo.

