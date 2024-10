Davidemaggio.it - Il Segreto del Fiume: cosa succede a due amici di infanzia quando uno dei due cambia sesso

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Natura, suspense,zia, identità di genere e segreti. Di cui uno particolarmente terribile, che condizionerà la vita dei due protagonisti della nuova serie drammatica made in Messico Ildel, disponibile da domani su Netflix in boxset. Ildel: la trama Una storia che ha le sue radici nel mondo dell’Erik e Manuel si incontrano in un piccolo villaggio messicano e diventano. Ma un avvenimento sconvolgerà le loro vite e il peso del non detto, la complicità di ciò che è nascosto e il bisogno di proteggersi a vicenda creeranno una connessione così forte da trascendere le barriere del tempo e delle circostanze. Questoli condizionerà fino all’età adulta,i due si ritroveranno completamenteti e pronti a vivere nuove esperienze: il primo come aspirante padre, l’altro come donna con il nome di Sicarù.