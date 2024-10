Fast Animals and Slow Kids, la tracklist dell’album Hotel Esistenza (Di martedì 8 ottobre 2024) I Fast Animals and Slow Kids annunciano la tracklist del nuovo album Hotel Esistenza Mancano poche settimane all’arrivo di Hotel Esistenza, il settimo album di studio dei Fast Animals and Slow Kids che annunciano la tracklist e che sarà pubblicato in digitale il 25 ottobre. L’album (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe) è già disponibile per il preorder a questo link nei formati fisici LP rosso con poster autografato in esclusiva per Discoteca Laziale, LP bianco autografato e CD autografato in esclusiva per Amazon, LP grigio e CD disponibili in tutti gli store. .com - Fast Animals and Slow Kids, la tracklist dell’album Hotel Esistenza Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Iandannunciano ladel nuovo albumMancano poche settimane all’arrivo di, il settimo album di studio deiandche annunciano lae che sarà pubblicato in digitale il 25 ottobre. L’album (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe) è già disponibile per il preorder a questo link nei formati fisici LP rosso con poster autografato in esclusiva per Discoteca Laziale, LP bianco autografato e CD autografato in esclusiva per Amazon, LP grigio e CD disponibili in tutti gli store.

Fast Animals and Slow Kids - fuori il video del singolo Festa - T. È proprio Festa a dare il nome al tour che a dicembre porterà la band composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) sui palchi dei più importanti club da nord a sud con un tour che ha già ... (Spettacolo.eu)

Fast Animals and Slow Kids - il nuovo singolo è Festa - /Believe) è già disponibile per il preorder nei formati fisici LP rosso con poster autografato in esclusiva per Discoteca Laziale, LP bianco autografato e CD autografato in esclusiva per Amazon, LP grigio e CD disponibili in tutti gli store. Il calendario completo Mercoledì 4 dicembre, Milano – ... (Spettacolo.eu)

Fast Animals and Slow Kids - i primi sold out per il Festa tour 2024 - /Believe, e sarà disponibile, oltre che in digitale, anche nei formati LP rosso con poster autografato in esclusiva per Discoteca Laziale, LP bianco autografato e CD autografato in esclusiva per Amazon, LP grigio e CD disponibili in tutti gli store. Hotel Esistenza, il settimo album di studio dei ... (Spettacolo.eu)