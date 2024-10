Elon Musk a spada tratta per Trump: “Se perde sono f*****o. Dietro a Kamala i clienti di Epstein” (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Elon Musk non smette di parlare di Donald Trump: questa volta, per mostrare il suo supporto in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre, il patron di X ha rilasciato un’intervista all’emittente conservatrice Fox News. “Se Trump perde sono f*****o – ha spiegato all’anchorman Tucker Carlson – Potrebbe esserci una vendetta nei miei confronti, cercheranno di perseguire la società, di perseguire me”. Ma timori a parte, per Musk la sconfitta del tycoon è “improbabile”. A smuovere il miliardario nel supporto a Trump sarebbe la sua paura che una vittoria di Kamala Harris comporti la fine della democrazia negli Stati Uniti, un concetto già condiviso durante il comizio della scorsa settimana a Butler, in Pennsylvania. Quotidiano.net - Elon Musk a spada tratta per Trump: “Se perde sono f*****o. Dietro a Kamala i clienti di Epstein” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 –non smette di parlare di Donald: questa volta, per mostrare il suo supporto in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre, il patron di X ha rilasciato un’intervista all’emittente conservatrice Fox News. “Se– ha spiegato all’anchorman Tucker Carlson – Potrebbe esserci una vendetta nei miei confronti, cercheranno di perseguire la società, di perseguire me”. Ma timori a parte, perla sconfitta del tycoon è “improbabile”. A smuovere il miliardario nel supporto asarebbe la sua paura che una vittoria diHarris comporti la fine della democrazia negli Stati Uniti, un concetto già condiviso durante il comizio della scorsa settimana a Butler, in Pennsylvania.

