Dove mangiare gli arrosticini a Pescara e dintorni. I migliori indirizzi scelti da Gambero Rosso (Di martedì 8 ottobre 2024) La cosiddetta "cultura della pecora", come qualche local la chiama con un po' di autoironia, non è altro che l'espressione migliore per indicare quanto ancora sia radicata nelle abitudini mangerecce degli abruzzesi la più antica tradizione pastorale dell'entroterra. È quella dei pastori e della transumanza, della montagna e della produzione di formaggi - alcuni vere chicche che se sono ancora in commercio lo si deve ad anni di appassionate battaglie combattute da consorzi e associazioni, una su tutte il pecorino di Farindola -, della trasformazione delle carni ovine, dall'agnello alla pecora, appunto, in tutte le loro parti. Una gastronomia "ruvida" e sostanziosa che ha nell'arrosticino il suo simbolo più diffuso, amato ed esportato anche fuori regione.

