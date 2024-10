Democrazia Partecipata, proroga al 15 ottobre del termine per la votazione dei progetti (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Amministrazione comunale ha prorogato il termine per la votazione online sui fondi da destinare ai progetti di Democrazia Partecipata alle ore 23:59 di martedì 15 ottobre 2024.Fino a questa data, i cittadini possono votare i progetti proposti, sia individualmente che in forma associata, per Cataniatoday.it - Democrazia Partecipata, proroga al 15 ottobre del termine per la votazione dei progetti Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Amministrazione comunale hato ilper laonline sui fondi da destinare aidialle ore 23:59 di martedì 152024.Fino a questa data, i cittadini possono votare iproposti, sia individualmente che in forma associata, per

