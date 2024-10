C’è Lazza ai Gigli, folla per la firma sull’album. L’evento allestito nel centro commerciale (Di martedì 8 ottobre 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 8 ottobre 2024 – Centinaia di giovanissimi ai Gigli di Campi Bisenzio nel pomeriggio di martedì 8 ottobre per l’incontro con Lazza, uno dei volti della scena hip hop e trap italiana. Il grande pubblico lo ha conosciuto a Sanremo 2023, quando con la sua “Cenere” ha demolito ogni record di vendita. Il brano è diventato infatti il più venduto nella storia di Sanremo. Pur avendo già una importante base di fan, la partecipazione alla kermesse sanremese ha fatto decollare definitivamente Lazza. L’incontro dei Gigli era nell’ambito della promozione del suo nuovo album “Locura”. E in tantissimi si sono presentati per la firma sulla copia. L’appuntamento era alla piazza esterna di Corte Tonda. Jacopo Lazzarini, questo il nome di Lazza, milanese, trent’anni, ha debuttato con il suo primo album nel 2017. Lanazione.it - C’è Lazza ai Gigli, folla per la firma sull’album. L’evento allestito nel centro commerciale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 8 ottobre 2024 – Centinaia di giovanissimi aidi Campi Bisenzio nel pomeriggio di martedì 8 ottobre per l’incontro con, uno dei volti della scena hip hop e trap italiana. Il grande pubblico lo ha conosciuto a Sanremo 2023, quando con la sua “Cenere” ha demolito ogni record di vendita. Il brano è diventato infatti il più venduto nella storia di Sanremo. Pur avendo già una importante base di fan, la partecipazione alla kermesse sanremese ha fatto decollare definitivamente. L’incontro deiera nell’ambito della promozione del suo nuovo album “Locura”. E in tantissimi si sono presentati per lasulla copia. L’appuntamento era alla piazza esterna di Corte Tonda. Jacoporini, questo il nome di, milanese, trent’anni, ha debuttato con il suo primo album nel 2017.

