Boeing diretto a Roma perde i contatti radio, allerta della Nato: si alzano in volo due F-35. Cosa è successo (Di martedì 8 ottobre 2024) Una coppia di velivoli caccia F-35A del 32° Stormo di Amendola sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per intercettare un aereo di linea Boeing 787, decollato dall'aeroporto di Mombasa Ilmessaggero.it - Boeing diretto a Roma perde i contatti radio, allerta della Nato: si alzano in volo due F-35. Cosa è successo Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una coppia di velivoli caccia F-35A del 32° Stormo di Amendola sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per intercettare un aereo di linea787, decollato dall'aeroporto di Mombasa

Aereo Boeing 787 diretto da Mombasa a Roma perde contatti radio : due F35 decollano d’urgenza - Due F35 sono decollati d'urgenza su ordine della Nato per rintracciare un aereo di linea Boeing 787 partito da Mombasa e diretto a Roma di cui si erano persi i contatti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

"Il Boeing diretto a Roma non risponde" : si alzano in volo i caccia italiani - A. L'ordine di decollo rapido, in gergo tecnico scramble, è stato dato dal CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente Nato responsabile nell'area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE). Prima che la coppia di caccia militari ... (Liberoquotidiano.it)