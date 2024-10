Basket Eurocup 2024 2025 | Venezia dura un tempo al Taliercio il Bourg-en-Bresse vince 66-88

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)perde contro il-en-nella sfida valida per la terza giornata del Gruppo B dell’di. Gli uomini di coach Spahija resistono per metà partita, ma alla lunga capitolano alle difficoltà del proprio roster contro una squadra in forma, che con quello di stasera arriva a tre successi in altrettante partite: 66-88 il risultato finale. RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO CRONACA – Avvio connte per i lagunari, che coinvolgono subito i propri giocatori chiave, con Simms, Kabengele e Moretti protagonisti per il +5 iniziale (11-6). La formazione francese però impatta sul 15-15, e il primo quarto si chiude in parità dopo i due liberi segnati da Paul dopo l’antisportivo fischiato a Wiltjer e al gioco da tre non chiuso da Lever (17-17).