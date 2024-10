Bari, due sorelle partoriscono lo stesso giorno, nello stesso ospedale: “Evento più unico che raro” (Di martedì 8 ottobre 2024) Due sorelle pugliesi, Angela e Grazia, sono diventate mamme e zie in contemporanea, partorendo i rispettivi figli lo stesso giorno e nello stesso ospedale. La stessa equipe medica ha accolto la doppia nascita con gioia e stupore: "Una cosa mai vista prima" Fanpage.it - Bari, due sorelle partoriscono lo stesso giorno, nello stesso ospedale: “Evento più unico che raro” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Duepugliesi, Angela e Grazia, sono diventate mamme e zie in contemporanea, partorendo i rispettivi figli lo. La stessa equipe medica ha accolto la doppia nascita con gioia e stupore: "Una cosa mai vista prima"

Due sorelle partoriscono lo stesso giorno nello stesso ospedale ad Acquaviva delle Fonti

Una giornata davvero particolare anche per l'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari e per il personale. Lunedì 7 ottobre 2024 rimarrà una data scolpita nella mente e nel cuore di due sorelle che hanno partorito nello stesso giorno e nello stesso ospedale.

