Alessandro Barbero chiama a raccolta i followers per una raccolta fondi per il cofano Guala Bicchieri (Di martedì 8 ottobre 2024) Alessandro Barbero, lo storico più amato d’Italia, ha avviato una raccolta fondi per acquisire gli smalti di Limoges mancanti sul retro del cofano del cardinale Guala Bicchieri. E lo ha fatto chiedendo aiuto ai suoi followers. Che finora hanno risposto molto bene, donando oltre 20 mila euro, su un totale richiesto di 50 mila (c’è tempo fino a dicembre). Se volete partecipare anche voi, questo è il link da cliccare. Il cofano, in legno di noce verniciato, ha dettagli in rame sbalzato, finemente cesellato e decorato. Un vero capolavoro, insomma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palazzo Madama Torino (@palazzomadama) “Questo è il cofano del cardinale Guala Bicchieri. Cultweb.it - Alessandro Barbero chiama a raccolta i followers per una raccolta fondi per il cofano Guala Bicchieri Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di martedì 8 ottobre 2024), lo storico più amato d’Italia, ha avviato unaper acquisire gli smalti di Limoges mancanti sul retro deldel cardinale. E lo ha fatto chiedendo aiuto ai suoi. Che finora hanno risposto molto bene, donando oltre 20 mila euro, su un totale richiesto di 50 mila (c’è tempo fino a dicembre). Se volete partecipare anche voi, questo è il link da cliccare. Il, in legno di noce verniciato, ha dettagli in rame sbalzato, finemente cesellato e decorato. Un vero capolavoro, insomma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palazzo Madama Torino (@palazzomadama) “Questo è ildel cardinale

Barbero lancia la raccolta fondi per Palazzo Madama : 50.000 euro per ricomprare gli smalti del cofano di Guala Bicchieri - Il Museo Civico d'Arte Antica ha una grande occasione. . Può acquisire i cinque smalti di Limoges mancanti che originariamente decoravano il retro del cofano del cardinale Guala Bicchieri, un unicum nell’ambito dell’arte medievale. . Alessandro Barbero si spende sui social per aiutare Palazzo ... (Torinotoday.it)