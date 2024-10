Accoltellò la madre "guidato" dalle voci, Ippolito Zandegiacomo è stato rinviato a giudizio (Di martedì 8 ottobre 2024) Può stare a processo dove però, certamente, verrà dichiarato incapace di intendere e volere. Ippolito Zandegiacomo, l'uomo che la mattina del 24 ottobre di due anni fa uccise a coltellate l'87enne madre Maria Luisa Bazzo è stato rinviato a giudizio oggi 8 ottobre. La prima udienza del Trevisotoday.it - Accoltellò la madre "guidato" dalle voci, Ippolito Zandegiacomo è stato rinviato a giudizio Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Può stare a processo dove però, certamente, verrà dichiarato incapace di intendere e volere., l'uomo che la mattina del 24 ottobre di due anni fa uccise a coltellate l'87enneMaria Luisa Bazzo èoggi 8 ottobre. La prima udienza del

