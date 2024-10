Una cavalla inglese di 4 anni è la nuova campionessa del mondo di galoppo (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - La cavalla inglese di 4 anni Bluestocking cavalcata da Rossa Ryan ha vinto facilmente il 103° Prix de l'Arc de Triomphe a ParisLongchamp, diventando la nuova campionessa del mondo al galoppo. I sedici migliori purosangue del pianeta, nove francesi, tre irlandesi, due inglesi, uno tedesco e uno giapponese, sono partiti su un terreno morbidissimo per una gara di 2.400 metri davanti a una folla di spettatori, tra cui il Principe Alberto di Monaco. La gara è stata animata dall'irlandese Los Angeles di Ryan Moore con la futura vincitrice incuneata alle sue spalle in posizione attendista e accompagnata dall'outsider francese Haya Zark. La favorita francese Sosie, montata da Maxime Guyon, galoppava libera proprio dietro. Ancora in testa verso il rettilineo finale, Los Angeles è stata attaccata bruscamente da Bluestocking e Sosie. Agi.it - Una cavalla inglese di 4 anni è la nuova campionessa del mondo di galoppo Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Ladi 4Bluestocking cavalcata da Rossa Ryan ha vinto facilmente il 103° Prix de l'Arc de Triomphe a ParisLongchamp, diventando ladelal. I sedici migliori purosangue del pianeta, nove francesi, tre irlandesi, due inglesi, uno tedesco e uno giapponese, sono partiti su un terreno morbidissimo per una gara di 2.400 metri davanti a una folla di spettatori, tra cui il Principe Alberto di Monaco. La gara è stata animata dall'irlandese Los Angeles di Ryan Moore con la futura vincitrice incuneata alle sue spalle in posizione attendista e accompagnata dall'outsider francese Haya Zark. La favorita francese Sosie, montata da Maxime Guyon, galoppava libera proprio dietro. Ancora in testa verso il rettilineo finale, Los Angeles è stata attaccata bruscamente da Bluestocking e Sosie.

Una cavalla inglese di 4 anni è la nuova campionessa del mondo di galoppo - Oltre alle vittorie in gara, la figlia di Camelot ed Emulous ha già un posto riservato in stallone per una carriera come fattrice. Faremo meglio l'anno prossimo", ha commentato Yann Lerner, l'allenatore di Look de Vega per giustificare il suo fallimento. "Non so se Bluestocking correrà l'anno ... (Agi.it)

Dyson Wash G1 lava i pavimenti al meglio - Dyson Wash G1 è un lavapavimento che grazie all'azione combinata di due spazzole rotanti e un sistema dir accolta dell'acqua pulisce in modo molto efficace le macchie liquide e secche presenti sul pav ... (smarthome.hwupgrade.it)

Una cavalla inglese di 4 anni è la nuova campionessa del mondo di galoppo - Bluestocking ha vinto il il 103° Prix de l'Arc de Triomphe. Si è confrontata con i 16 migliori purosangue del pianeta che concedono l'onore delle armi. "È una cavalla eccezionale" ... (agi.it)

A Anita Likmeta e Ida Travi il Premio letterario Giuseppe Dessì - Sono Anita Likmeta e Ida Travi le vincitrici della 39/a edizione del Premio letterario "Giuseppe Dessì" che si è concluso questa sera a Villacidro, paese natale del grande scrittore sardo. (ANSA) ... (ansa.it)