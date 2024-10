Teatro Sociale di Rovigo, inizia la stagione lirica. Tutte le iniziative in città (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rovigo, 7 ottobre 2024 – Si alza il sipario sulla 209ma stagione lirica rodigina. Il primo appuntamento venerdì 11 ottobre alle 20.30. Ad aprire il cartellone Madama Butterfly di Giacomo Puccini, proposta nella nuova produzione firmata da Filippo Tonon, che vede il ritorno tra gli altri del celebre tenore Fabio Sartori al fianco di Francesca Dotto. Il capolavoro che porta in scena tradizione ed emozioni sarà preceduto da diverse iniziative a coronamento di un’apertura tanto attesa. L’opera, la storia, la tradizione escono dal Teatro per coinvolgere e avvolgere tutta la città, creando un trait-d ’union fra ciò che avviene all’interno del nostro principale scrigno della cultura e della lirica e la comunità e il suo territorio. Perché è anche attraverso l’arte che una città vive, cresce e si apre a nuovi orizzonti. Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Si alza il sipario sulla 209marodigina. Il primo appuntamento venerdì 11 ottobre alle 20.30. Ad aprire il cartellone Madama Butterfly di Giacomo Puccini, proposta nella nuova produzione firmata da Filippo Tonon, che vede il ritorno tra gli altri del celebre tenore Fabio Sartori al fianco di Francesca Dotto. Il capolavoro che porta in scena tradizione ed emozioni sarà preceduto da diversetive a coronamento di un’apertura tanto attesa. L’opera, la storia, la tradizione escono dalper coinvolgere e avvolgere tutta la, creando un trait-d ’union fra ciò che avviene all’interno del nostro principale scrigno della cultura e dellae la comunità e il suo territorio. Perché è anche attraverso l’arte che unavive, cresce e si apre a nuovi orizzonti.

