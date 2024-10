Sin: "Demenze al centro del G7 Salute, Ancona capitale europea salute cervello" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos salute) - L'Oms le ha definite una "priorità mondiale di salute pubblica": per questo motivo le Demenze, e l'urgenza di interventi concreti, domani saranno protagoniste al G7 della salute di Ancona. "Ancona per un anno sarà dunque capitale europea per la salute del cervello, diventando di fatto città-punto di riferimento di un nuovo progetto che vede l'Italia aderire ad un Manifesto per la salute del cervello insieme a Paesi quali Svizzera, Germania, Norvegia, Finlandia, Danimarca e India. Manifesto che come Sin condividiamo pienamente. Finalmente, la percezione, la sensibilità e la consapevolezza su certi temi stanno cambiando". Così all'Adnkronos salute il presidente della Società italiana di neurologia (Sin), Alessandro Padovani, alla vigilia del G7 salute. Liberoquotidiano.it - Sin: "Demenze al centro del G7 Salute, Ancona capitale europea salute cervello" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - L'Oms le ha definite una "priorità mondiale dipubblica": per questo motivo le, e l'urgenza di interventi concreti, domani saranno protagoniste al G7 delladi. "per un anno sarà dunqueper ladel, diventando di fatto città-punto di riferimento di un nuovo progetto che vede l'Italia aderire ad un Manifesto per ladelinsieme a Paesi quali Svizzera, Germania, Norvegia, Finlandia, Danimarca e India. Manifesto che come Sin condividiamo pienamente. Finalmente, la percezione, la sensibilità e la consapevolezza su certi temi stanno cambiando". Così all'Adnkronosil presidente della Società italiana di neurologia (Sin), Alessandro Padovani, alla vigilia del G7

Sin: "Demenze al centro del G7 Salute, Ancona capitale europea salute cervello" - Finalmente, la percezione, la sensibilità e la consapevolezza su certi temi stanno cambiando". Così all'Adnkronos Salute il presidente della Società italiana di neurologia (Sin), Alessandro Padovani, alla vigilia del G7 Salute. "Ancona per un anno sarà dunque capitale europea per la salute del ... (Leggi la notizia)

Sin: “Demenze al centro del G7 Salute, Ancona capitale europea salute cervello” - "Ancona per un anno sarà dunque capitale europea per la salute del cervello, diventando di fatto città-punto di riferimento di un nuovo progetto che […] The post Sin: “Demenze al centro del G7 Salute, Ancona capitale europea salute cervello” appeared first on L'Identità. . (Adnkronos) – L'Oms le ... (Leggi la notizia)

Sin: "Demenze al centro del G7 Salute, Ancona capitale europea salute cervello" - Il presidente dei neurologi Padovani, 'sul fronte investimenti anche per Comunità europea benessere del cervello è priorità'. (adnkronos.com)

Open Day sulla Salute Mentale a Civitanova, visite gratuite per le donne - CIVITANOVA In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, l’ospedale di Civitanova Marche appartenente al network Bollino Rosa, aderisce ... (corriereadriatico.it)

Salute mentale, una giornata di visite gratuite riservata alle anziane - Civitanova (Macerata) 6 ottobre 2024 – Visite gratuite dedicate solo alle donne al centro di salute mentale dell’ospedale di Civitanova. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che ... (ilrestodelcarlino.it)