Scomparso il medico del San Raffaele Davide Piccinali, le prime segnalazioni: “Visto in un bar a Treviglio” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Davide Piccinali, il 39enne medico specializzando in cardiochirurgia all’ospedale San Raffaele di Milano, risulta ancora Scomparso. Dalle prima segnalazioni, è stato visto in un bar a Treviglio e su un bus a Cascina Gobba. (Di lunedì 7 ottobre 2024), il 39ennespecializzando in cardiochirurgia all’ospedale Sandi Milano, risulta ancora. Dalle prima, è stato visto in un bar a Treviglio e su un bus a Cascina Gobba. (Fanpage.it)

Medico scomparso, ancora nessuna notizia: "Aiutateci a trovare Davide" - Davide Piccinali ha 39 anni: è altro 1 metro e 65, di costituzione magra, capelli lunghi raccolti, barba rossa, occhi azzurri. Specializzando in Chirurgia all’ospedale San Raffaele di Milano, è qui che vive (abita in Via Clitumno, nella zona di Via Padova): l’ultima volta è stato visto tra... (Bresciatoday.it)

Davide Piccinali scomparso a Milano, il mistero del medico del San Raffaele: “aiutateci a trovarlo” - “Il fatto che arrivino segnalazioni, da un autista di pullman a Milano, da un’osteria di Treviglio in particolare, ci fa sperare che si sia trattato di un allontanamento volontario, ma non sappiamo il motivo”. Non aveva problemi sul lavoro e seppur non è una persona che si confronta molto, a noi ... (Bergamonews.it)

Davide Piccinali scomparso a Milano, la ricostruzione delle ultime ore del medico specializzando 39enne - Davide Piccinali, 39enne medico specializzando, è scomparso a Milano da giovedì 3 ottobre. Sono partite le indagini, due le segnalazioni alla famiglia. (Notizie.virgilio.it)