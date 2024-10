Saronno, rapina in stazione con spray urticante, straniero arrestato dai carabinieri (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un tentativo di borseggio in stazione a Saronno, finisce con lo spray urticante contro due agenti fuori servizio intervenuti in soccorso e l’arresto del malvivente da parte dei carabinieri della radiomobile. Saronno, due agenti fuori servizio tentano di bloccare il malvivente che usa spray urticante Nuovo episodio di microcriminalità questo pomeriggio nei pressi della stazione Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un tentativo di borseggio in, finisce con locontro due agenti fuori servizio intervenuti in soccorso e l’arresto del malvivente da parte deidella radiomobile., due agenti fuori servizio tentano di bloccare il malvivente che usaNuovo episodio di microcriminalità questo pomeriggio nei pressi della

