Processo morte Salvatore Giordano: "In Galleria Umberto ci furono altri crolli prima della tragedia" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuova udienza oggi nel Processo d'Appello per la morte di Salvatore Giordano, lo studente di 14 anni che dieci anni fa venne ferito a morte da un pesante frammento di un fregio staccatosi dalla facciata della Galleria Umberto."Sette crolli hanno preceduto la tragedia da gennaio a maggio", ha Napolitoday.it - Processo morte Salvatore Giordano: "In Galleria Umberto ci furono altri crolli prima della tragedia" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuova udienza oggi neld'Appello per ladi, lo studente di 14 anni che dieci anni fa venne ferito ada un pesante frammento di un fregio staccatosi dalla facciata."Settehanno preceduto lada gennaio a maggio", ha

Matthew Perry - il medico si dichiara colpevole al processo per la morte della star di Friends - Chavez è una delle cinque persone accusate della morte di Perry. L'attore 54enne è stato trovato morto nella vasca idromassaggio del suo giardino nel sud della California nell'ottobre 2023. Il dottor Mark Chavez ha cambiato la sua dichiarazione di colpevolezza in un tribunale di Los Angeles per ... (Movieplayer.it)

C’è già una data per l’inizio del processo per la morte di Maradona - com. Il racconto di Dalma Maradona dopo essersi recata da una medium per comunicare con il padre Diego Gli otto accusati del presunto omicidio semplice commessi attraverso possibili frodi sono, Oltre a Madrid, il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo ... (Justcalcio.com)

Morte Bergamini - concluso il processo : la sentenza - inflitta una pesante condanna - Per l’accusa, Bergamini sarebbe stato soffocato mediante un mezzo soft e il suo corpo adagiato sull’asfalto in un secondo momento, quando era già morto, prima di essere sormontato in parte da un camion per simulare un investimento. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. ... (Calcioweb.eu)