Premio Nobel per la Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Premio Nobel per la Medicina 2024 è assegnato agli scienziati Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale. È il 115° Nobel per la Medicina e la Fisiologia conferito dal 1901, nonché il primo Premio della settimana dei Nobel che si concluderà con le onorificenze per la Pace e l’Economia. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilper laè assegnato agli scienziatiper ladele del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale. È il 115°per lae la Fisiologia conferito dal 1901, nonché il primodella settimana deiche si concluderà con le onorificenze per la Pace e l’Economia.

