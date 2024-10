Possibile allerta arancione o rossa, attesa per le scuole (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono attese in tarda mattinata ulteriori valutazioni e decisioni da parte di Arpal in base alle ultime uscite della modellistica previsionale. Fino a ieri, per domani, martedì 8 ottobre, era previsto un significativo peggioramento con tendenza a Possibile criticità arancione o rossa. Nel caso (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono attese in tarda mattinata ulteriori valutazioni e decisioni da parte di Arpal in base alle ultime uscite della modellistica previsionale. Fino a ieri, per domani, martedì 8 ottobre, era previsto un significativo peggioramento con tendenza acriticitÃ. Nel caso (Genovatoday.it)

Genovatoday.it - Possibile allerta arancione o rossa, attesa per le scuole

Richiamate mazzancolle da supermercati Migross e Coop: possibile presenza di Listeria. L’allerta - Questo avviso non è isolato: si colloca in una serie di richiami simili per contaminazioni da Listeria monocytogenes, già segnalati nelle ultime settimane. Le confezioni interessate sono da 200 grammi, con numero di lotto FB24228470 e scadenza fissata al 10 ottobre 2024. Per ulteriori informazioni ... (Thesocialpost.it)

Israele allerta i militari: "Pronti a entrare in Libano via terra". E Biden: "Possibile guerra totale" - Il generale delle Idf Uri Gordon ha dichiarato che le sue truppe devono tenersi pronte per una possibile invasione del sud del Libano: sale la tensione nella regione. (Ilgiornale.it)

Richiamate mazzancolle da supermercati Migross e Coop: possibile presenza di Listeria. L’allerta - Ritiro precauzionale delle Code di mazzancolle tropicali sgusciate precotte per possibile presenza di listeria monocytogenes. Il prodotto è venduto nei supermercati Coop e Migross.Continua a leggere . (Fanpage.it)