Ilgiorno.it - Per i piccoli pazienti della pediatria del Niguarda un pomeriggio da film con i supereroi acrobati

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano, 7 ottobre 2024 – Unda, per i bambinidi. Oggi Spiderman, Wonderwoman, Superman, Hulk, Batgirl e tanti altrisi sono calati dal tetto dell’ospedale per spuntare dalle finestre delle stanze dei. Dopo la discesa ie lene hanno sfilato in reparto per portare deidoni ai bimbi ricoverati e scattare delle foto ricordo dell’emozionante. L’iniziativa è fruttocollaborazione tra l’Associazione GabryLittleHero ODV e l’Associazione SEA “ci”, volontari esperti in Ediliziaca. La giornata è stata anche l’occasione per donare delle bilance al reparto da parte di CRAL4FUN Delpharm Milano srl, partner dell’evento.