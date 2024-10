Pd Ravenna, chi sono i candidati per le elezioni regionali (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ravenna, 7 ottobre 2024 – In vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna che si terranno domenica 17 e lunedì 18 novembre, la direzione provinciale del Partito Democratico di Ravenna, riunitasi nei giorni scorsi, ha ufficializzato la lista dei quattro candidati (Niccolò Bosi, Massimo Cameliani, Petia Di Lorenzo ed Eleonora Proni) che rappresenteranno la provincia di Ravenna. "Una scelta avvenuta in base all’esperienza personale e politica, all’impegno dimostrato verso il territorio e alla capacità di promuovere una visione innovativa e inclusiva per il futuro della regione”, fa sapere il partito. Niccolò Bosi, 40 anni, di Faenza, fa parte di una cooperativa di gestione di impianti sportivi, impegnato nell’associazionismo, è attualmente presidente del Consiglio comunale di Faenza. Ilrestodelcarlino.it - Pd Ravenna, chi sono i candidati per le elezioni regionali Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – In vista dellein Emilia-Romagna che si terranno domenica 17 e lunedì 18 novembre, la direzione provinciale del Partito Democratico di, riunitasi nei giorni scorsi, ha ufficializzato la lista dei quattro(Niccolò Bosi, Massimo Cameliani, Petia Di Lorenzo ed Eleonora Proni) che rappresenteranno la provincia di. "Una scelta avvenuta in base all’esperienza personale e politica, all’impegno dimostrato verso il territorio e alla capacità di promuovere una visione innovativa e inclusiva per il futuro della regione”, fa sapere il partito. Niccolò Bosi, 40 anni, di Faenza, fa parte di una cooperativa di gestione di impianti sportivi, impegnato nell’associazionismo, è attualmente presidente del Consiglio comunale di Faenza.

Il Pd ravennate svela i suoi candidati per le elezioni regionali : tra loro un'ex sindaca e due consiglieri comunali - . Il Pd di Ravenna svela la sua squadra in vista delle elezioni regionali del 2024. Si è tenuta nei giorni scorsi la direzione provinciale del Partito Democratico, riunita per definire la strategia e la rappresentanza del nostro territorio alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna. . ... (Ravennatoday.it)

Elezioni regionali - ai comuni quasi 10 milioni per le spese elettorali. 3 seggi al collegio di Ravenna - Tra un mese e mezzo l'Emilia-Romagna andrà al voto. Per questo, per mettere in moto la macchina, la Regione ha stanziato 9,45 milioni di euro da trasferire ai Comuni per sostenere le spese elettorali. Risorse che vengono pescate dall'avanzo di amministrazione dell'ente di viale Aldo Moro. A... (Ravennatoday.it)

Elezioni regionali - la candidata del centrodestra Elena Ugolini arriva a Ravenna - Venerdì Elena Ugolini, candidata della coalizione di centrodestra alla presidenza della regione Emilia Romagna, sarà ospite a Ravenna per presentarsi alla cittadinanza e raccogliere le suggestioni che le saranno poste da diverse realtà locali. La giornata avrà inizio con la visita di alcune... (Ravennatoday.it)