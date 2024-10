Nozze di perla per Creattiva | sfiorati i 52mila visitatori in Fiera a Bergamo

(Di lunedì 7 ottobre 2024)chiude la 30ª edizione nella Città dei Mille del Salone internazionale di Promoberg dedicato alle arti manuali. Folla tra gli stand, come sempre ricchi di ogni genere di prodotti, e grande partecipazione per gli oltre mille eventi collaterali, tra corsi, laboratori e workshop. Ylenia Mastrucci ventiseienne di Mondolfo (PU), vince l’ottava edizione della Fashion half marathon, concorso dedicato alle nuove leve dell’alta moda; secondo posto per Hajar Boutaib, diciannovenne di Bentivoglio (Bo); terza Ilaria de Martino, ventitreenne di Napoli. (Bergamonews.it)