Nico Paz impressiona contro il Napoli, ma Chiariello frena: “Non giocherebbe mai” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nell’ultima giornata di campionato, il Napoli ha conquistato una vittoria importante contro il Como, in una gara tutt’altro che semplice. La squadra di Cesc Fabregas ha messo in difficoltà gli azzurri, soprattutto nel primo tempo, grazie a un’organizzazione di gioco solida e ben strutturata. Tra i protagonisti della partita si è distinto Nico Paz, giovane L'articolo Nico Paz impressiona contro il Napoli, ma Chiariello frena: “Non giocherebbe mai” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nell’ultima giornata di campionato, ilha conquistato una vittoria importanteil Como, in una gara tutt’altro che semplice. La squadra di Cesc Fabregas ha messo in difficoltà gli azzurri, soprattutto nel primo tempo, grazie a un’organizzazione di gioco solida e ben strutturata. Tra i protagonisti della partita si è distintoPaz, giovane L'articoloPazil, ma: “Nonmai”

INTER, è partita la caccia al NAPOLI capolista. Cosa succederà prima dello SCONTRO DIRETTO. E i 3 fattori che rendono tranquillo INZAGHI - L’Inter si prepara al mese di avvicinamento allo scontro diretto contro il Napoli: ecco i motivi per cui Inzaghi ha ritrovato fiducia La Gazzetta dello Sport dedica oggi l’apertura della prima pagina al raggiungimento del secondo posto da parte dell’Inter. Approfittando dei passi falsi di chi ... (Leggi la notizia)

Napoli, aggressione ai medici, il manager D'Amore: «Piano contro la violenza ecco il modello Cardarelli» - A maggio scorso l?ospedale Cardarelli di Napoli è stato tra i primi in Italia ad adottare un protocollo standardizzato per la prevenzione e gestione delle aggressioni in corsia, attuando... (Leggi la notizia)

Napoli, controlli nella zona della Movida: identificate 151 persone - Ancora, durante il medesimo servizio, gli investigatori hanno arrestato un 20enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di 15 dosi di eroina del peso di circa 10 grammi, 21 involucri di cocaina del peso di 12 grammi e di una dose di hashish. it. ... (Leggi la notizia)