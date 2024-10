Lo so che questa è solo una canzone davanti a un grande muro di dolore | Diodato fa la rivoluzione mescolando arte e musica a teatro – La recensione

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Forse ci siamo disabituati all’essenziale, alla bellezza di lasciar spazio alle parole. Questo vale per tantissimi campi che sia la televisione, lae anche i concerti. Ieri sera aldegli Arcimboldi di Milano, dopo il debutto a Bari,ha dimostrato che si può (e forse di deve) riportare laall’essenziale. Meno di due ore di concerto, senza fronzoli, senza parole ma sono con laal centro. Una frase ormai abusata e, per certi versi insopportabile, ma che in questo contesto è necessario usare. Più che un concerto una installazione artistica. Alza l’asticella dei concerti. “Perché siamo qui? La risposta è semplice e forse anche per questo così difficile da accettare.