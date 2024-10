Italia U21 | Miretti indisponibile non ci sarà nei prossimi appuntamenti degli azzurrini

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Causa indisponibilità, il centrocampista del Genoa Fabionon può rispondere alla convocazione della Nazionale Under 21, che mercoledì prossimo si giocherà la qualificazione ad Euro 2025. Lo ha reso la Figc con una nota. L’inizio di stagione del classe 2003 di proprietà della Juventus non è stato facile, a causa di alcuni problemi muscolari che ne hanno limitato la presenza in campo. Per lui infatti soltanto due partite all’attivo in questa stagione, con il Grifone che non sta certo vivendo un buon momento.U21:, non cineiSportFace.