Internazionale, festival da 79mila presenze: tutti i numeri dell'edizione 2024 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è chiusa con 79mila presenze, incontri tutti sold out e appuntamento al 3, 4 e 5 ottobre, la 18esima edizione di ‘Internazionale a Ferrara’, il festival di giornalismo organizzato dal settimanale Internazionale, che da 30 anni porta il meglio della stampa straniera in Italia, e dal Comune di Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è chiusa con, incontrisold out e appuntamento al 3, 4 e 5 ottobre, la 18esimadi ‘a Ferrara’, ildi giornalismo organizzato dal settimanale, che da 30 anni porta il meglioa stampa straniera in Italia, e dal Comune di

Ferraratoday.it - Internazionale, festival da 79mila presenze: tutti i numeri dell'edizione 2024

Firenze, al via il festival con le produzioni di cinema indipendente internazionale - L’ingresso agli incontri e alle proiezioni è libero ma è gradita la prenotazione all’indirizzo mail: info@cinemaimmagina. Promossa dall’Associazione Culturale cinema Immagina di Firenze, la kermesse diretta dal giornalista cinematografico Giovanni Bogani permette al pubblico di assistere ... (Leggi la notizia)

Al via Fire, il festival internazionale della Rotta di Enea - Il programma del festival prevede, il 4 ottobre, a Napoli, un convegno dedicato a «Virgilio, Enea, Augusto nella baia di Napoli tra storia, archeologia e mito», mentre nel pomeriggio ci sarà una passeggiata guidata nel centro antico di Napoli. Il 5 ottobre, a Pozzuoli, si terrà un seminario sul ... (Leggi la notizia)

Al via lo “Youth Music Festival”, inaugurazione con le giovani star della scena Musicale internazionale - 54 di Chopin, Sonata per pianoforte No. INFO E BIGLIETTI: Prevendita online: discoverarezzo. 1, Op. Marcello di Venezia con lode e menzione onorevole all’età di 15 anni. it Prevendita Teatro Petrarca: mercoledì dalle 17. ticka. Dall'ottobre 2021 è stato nominato Direttore Artistico delle ... (Leggi la notizia)