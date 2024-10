Quotidiano.net - In Borsa suona la campanella dell'educazione finanziaria

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Parte oggi la Settimana mondiale'investitore 2024 (world investor week), l'iniziativaa Iosco, la federazione mondialee autorità di vigilanza sui mercati finanziari, volta a promuovere l'nel mondo. Are laPasquale Munafò (Consob), presidente del comitato piccoli investitoria Iosco, nel corso di una cerimonia a Palazzo Mezzanotte, sede diItaliana, alla presenza'amministratore delegato di, Fabrizio Testa, e del capoa regolazione, Paola Fico. "Il gesto simbolico- si legge in una notaa Consob - vuol essere un invito a riflettere sull'importanzae decisioni finanziarie e sulla necessità di fornire agli investitori strumenti e conoscenze per gestire al meglio le proprie risorse.