I gusci delle uova erano sospetti e le analisi confermano l’influenza aviaria | abbattute 800mila galline in uno stabilimento di Ferrara

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il sospetto degli operatori è nato da alcuni “indizi” sui. Gli esami di laboratorio hanno confermato la “sintomatologia“: influenza. Per questo motivo circasarannonellodi Eurovo a Codigoro () per contrastare il focolaio. A riportare la notizia è la stampa locale che racconta che il personale delloha notato difficoltà respiratorie negli animali, un’elevata mortalità e la particolarità deimolto sottili o addirittura assenti, “tipici” in caso di. Ledei veterinari hanno fatto i campioni necessari per l’accertamento e lehanno confermato. Gli esami sono stati eseguiti dall’istituto zooprofilattico sperimentaleVenezie, sede del Centro di Referenza nazionale per