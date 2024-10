Donna trovata morta nell'Aretino, l'ex fidanzato della figlia confessa (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Svolta nelle indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cortona sulla morte di Letizia Girolami, la Donna di 72 anni trovata senza vita nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, su un terreno di pertinenza dell'abitazione di campagna della famiglia a Foiano della Chiana, nell'Aretino. E' stato fermato per omicidio l'ex fidanzato della figlia, un 37enne di origini pakistane che adesso è in carcere dopo aver confessato il delitto. Lo straniero, che abitava in una dependance della proprietà della vittima, non avrebbe fornito altri elementi agli inquirenti né spiegato quale arma abbia usato per uccidere la Donna la cui figlia si troverebbe all'estero. Il cadavere presentava una ferita alla testa che, secondo gli inquirenti, è compatibile con un'azione violenta. Accanto al corpo non sono stati rinvenuti oggetti riconducibili alla lesione. Agi.it - Donna trovata morta nell'Aretino, l'ex fidanzato della figlia confessa Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Svoltae indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cortona sulla morte di Letizia Girolami, ladi 72 annisenza vitaa notte tra il 5 e il 6 ottobre, su un terreno di pertinenza dell'abitazione di campagnafamiglia a FoianoChiana,. E' stato fermato per omicidio l'ex, un 37enne di origini pakistane che adesso è in carcere dopo averto il delitto. Lo straniero, che abitava in una dependanceproprietàvittima, non avrebbe fornito altri elementi agli inquirenti né spiegato quale arma abbia usato per uccidere lala cuisi troverebbe all'estero. Il cadavere presentava una ferita alla testa che, secondo gli inquirenti, è compatibile con un'azione violenta. Accanto al corpo non sono stati rinvenuti oggetti riconducibili alla lesione.

Donna scomparsa sul fiume Meduna - ritrovata in ipotermia dai pompieri - Il comando dei Vigili del fuoco di Pordenone si è attivato, su richiesta dei Carabinieri, per la ricerca di una donna scomparsa tra Via Levade e il fiume Meduna a Pordenone. Immediatamente sono state attivate le squadre di ricerca a terra, l’autofurgone UCL (Unità Comando Locale), il funzionario. (Pordenonetoday.it)

Arezzo - donna trovata morta : fermato l’ex fidanzato della figlia - . olta nelle indagini per la morte di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni, trovata senza vita nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre 2024, in un campo a Foiano della Chiana in provincia di Arezzo L'articolo Arezzo, donna trovata morta: fermato l’ex fidanzato della figlia proviene da Firenze ... (Firenzepost.it)

Arezzo - donna trovata morta in un campo : fermato l'ex fidanzato della figlia - Si tratterebbe dell'ex fidanzatao della figlia. La donna, psicoterapeuta e psicologa spirituale, risiedeva da 30 anni in un casolare del posto con il marito coetaneo, un pittore di origine canadese. Sono proseguite per tutta la notte le indagini e ci sarebbe una persona fermata per la morte di ... (Tg24.sky.it)