Diddy Party ecco svelati tutti i vip coinvolti nelle feste | ora c’è da tremare i nomi sono saltati fuori

I Diddy Party stanno sconvolgendo tutti, negli States e non: la lista dei Vip coinvolti nelle feste esclusive di Puff Daddy fa tremare Hollywood. Solo pochi giorni fa, alcune fonti hanno confermato alcune delle terribili vicende che avvenivano durante i Party esclusivi organizzati da P. Diddy. Ricordiamo che il rapper, il cui vero nome corrisponde a Sean Combs, è attualmente indagato per tratta di esseri umani, abuso sessuale e associazione criminale legata allo sfruttamento sessuale. Tutto è cominciato con la denuncia della sua ex fidanzata Cassandra, detta Cassie.

