Cristiano Iovino a Striscia la Notizia | Dente rotto e soldi da Fedez?

Per mesi ha tenuto banco il caso della lite in discoteca tra Fedez e Cristiano Iovino e dell'aggressione al personal trainer sotto casa sua. Si è detto e letto di tutto, sono stati anche mostrati dei filmati (dove però si vedeva poco o nulla e a stento si riconosceva l'uomo del caffeuccio di Ilary Blasi), ma adesso il protagonista della vicenda è stato intercettato da un inviato di Striscia la Notizia. Nei giorni scorsi dall'inchiesta sulle curve e sugli ultras è anche spuntata una ricostruzione riportata dal quotidiano Il Giorno: ""Bloccavano Fedez e ha detto "ma perché devi fare così" e tipo lo spingeva..ha detto "va inc. succede così", gli fa "ma che c vuoi" e Fedez gli ha dato uno schiaffo. Rosiello si è messo in mezzo l'ha messo subito a terra, mentre era a terra l'amico di questo qua gli ha dato una cinquina ..

