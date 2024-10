Anticipazionitv.it - Chi è Rebecca Ferreri di Amici 24: data di nascita, età, provenienza, professione, vita privata e social

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)è nata il 16 settembre 2004, perciò ha 20 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Originaria di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, l’allieva di24 si muove spesso tra Genova e Roma, ha studiato presso la scuola Ritmo Danza ed è entrata nell’accademia di Kledi Kadju, che le ha fornito delle basi solide per trasformare la sua passione in un lavoro. Grazie alle sue passate apparizioni televisive e le sue collaborazioni con celebri cantanti italiani, la giovane ha accumulato un grande seguito sui: il suo profilo Instagram (@) conta 14,7 mila followers, mentre il suo account TikTok ne ha 16,1 mila. Famiglia e situazione sentimentale diSua madre si chiama Sabrina e suo padre Thomax, ha una sorella maggiore che si chiama Alessia e fa l’istruttrice di fitness e un fratello di 9 anni che si chiama Ettore.