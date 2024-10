Campionati Italiani Cadette e Cadetti, il Lazio fa 14 medaglie: 5 sono i titoli nazionali (Di lunedì 7 ottobre 2024) Caorle – sono 14 le medaglie vinte dagli atleti del Lazio, ai Campionati Italiani Cadette e Cadetti, che si sono conclusi ieri a Caorle. Con le loro squadre di appartenenza i giovani atleti hanno donato emozioni e sono saliti sul podio arricchendo la loro esperienza sportiva. Gli oro sono 5. Nelle Classifiche Generali il Lazio si è piazzata quarta nella combinata. Ilfaroonline.it - Campionati Italiani Cadette e Cadetti, il Lazio fa 14 medaglie: 5 sono i titoli nazionali Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Caorle –14 levinte dagli atleti del, ai, che siconclusi ieri a Caorle. Con le loro squadre di appartenenza i giovani atleti hanno donato emozioni esaliti sul podio arricchendo la loro esperienza sportiva. Gli oro5. Nelle Classifiche Generali ilsi è piazzata quarta nella combinata.

