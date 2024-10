A due anni dall’insediamento, il consenso del governo Meloni è ancora più alto: non c’era riuscito nessun governo negli ultimi 16 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) La data ufficiale di insediamento del governo Meloni risale al 22 ottobre 2022. Da allora, calcolando la somma del consenso dei singoli partiti che lo supportano, il gradimento verso l’esecutivo è cresciuto. Un’eccezionalità se si considera che, generalmente, Palazzo Chigi e i ministeri usurano le percentuali delle forze politiche che vi risiedono. L’analisi di Pagella politica parte dal 2008 e si basa su circa 4.100 sondaggi relativi ai partiti che hanno sostenuto le coalizioni di maggioranza. Escludendo le esperienze dei governi Monti e Draghi, l’esecutivo Meloni è l’unico che ha visto crescere il proprio consenso a due anni dall’insediamento. La somma algebrica della media dei sondaggi Oggi, i consensi dei tre partiti principali del centrodestra – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – valgono il 47% della torta. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 7 ottobre 2024) La data ufficiale di insediamento delrisale al 22 ottobre 2022. Da allora, calcolando la somma deldei singoli partiti che lo supportano, il gradimento verso l’esecutivo è cresciuto. Un’eccezionalità se si considera che, generalmente, Palazzo Chigi e i ministeri usurano le percentuali delle forze politiche che vi risiedono. L’analisi di Pagella politica parte dal 2008 e si basa su circa 4.100 sondaggi relativi ai partiti che hanno sostenuto le coalizioni di maggioranza. Escludendo le esperienze dei governi Monti e Draghi, l’esecutivoè l’unico che ha visto crescere il proprioa due. La somma algebrica della media dei sondaggi Oggi, i consensi dei tre partiti principali del centrodestra – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – valgono il 47% della torta.

