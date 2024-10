Un dono importante: il gesto di solidarietà del Vespa Club Parma per la Pubblica (Di domenica 6 ottobre 2024) Ieri, sabato 5 ottobre, l’Assistenza Pubblica Parma ha ricevuto una donazione in denaro da parte di Vespa Club Parma. Il Vespa Club Parma, realtà senza scopo di lucro ricostituita nel 1997 da un gruppo di appassionati vespisti decisi a riunire intorno alla mitica Vespa i tanti possessori del (Di domenica 6 ottobre 2024) Ieri, sabato 5 ottobre, l’Assistenzaha ricevuto una donazione in denaro da parte di. Il, realtà senza scopo di lucro ricostituita nel 1997 da un gruppo di appassionati vespisti decisi a riunire intorno alla miticai tanti possessori del (Parmatoday)

Celebrazioni della Rai, Bruno Vespa lascia il Palazzo dei congressi: "Mai citata Porta a porta" - «Ieri sera al Palazzo dei congressi ho abbandonato la celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione indignato per il trattamento riservato a Porta a porta», scrive in una nota Bruno ...(gazzettadiparma)

La Fiera pesca il jolly di ottobre. Pienone come fosse primavera. Il regalo di Parma: cambia data - I rivali si spostano alla seconda domenica e questo aiuta a battere nettamente i numeri di un anno fa. La molla dei prezzi, la risalita di via Cavour: al loro posto anche gli antiquari delle zone allu ...(lanazione)

Chiara Petrolini, il 15 ottobre Riesame decide se mandare in carcere la madre - il programma di Bruno Vespa: "Sono finito dentro a un frullatore, mi sono sfogato, ma adesso chiedo silenzio, un momento di riflessione anche per me". (Gazzetta di Parma) Si terrà il 15 ottobre ...(informazione)